澳洲金融：新西兰乳品价格不断下滑，加大澳洲银行业者风险

**奶制品价格下落的冲击**

澳洲国民银行(NAB)称，去年12月止的季度中，该行新西兰奶制品行业曝险的资产减值额升到4.2亿新西兰元，当季的现金获利则增长8%。这些减值资产使得澳洲国民银行自2010年3月以来首次出现坏账增加。

上周，澳洲联邦银行(CBA)在新西兰的分支机构ASB Bank称，贷款减记支出攀升11%至4,100万新西兰元，主要是源于奶制品行业的曝险损失。此外，澳洲联邦银行公布的坏账增长幅度为该行六年多来最大。

“新西兰农业部门继续面临阻力，特别是那些与国际商品价格波动相关的领域。”ASB执行长Barbara Chapman说道。

不过，公司管理人员和分析师认为，这些忧虑尚不足以拉响警报。

“看看新西兰，这的确构成风险，但这种风险在过去都是可控的。这不构成严重担忧。”Bell Potter分析师TS Lim说道。（完）