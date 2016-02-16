澳洲金融：新西兰乳品价格不断下滑，加大澳洲银行业者风险

《路透晚报》--1月19日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
**奶制品价格下落的冲击**
澳洲国民银行(NAB)称，去年12月止的季度中，该行新西兰奶制品行业曝险的资产减值额升到4.2亿新西兰元，当季的现金获利则增长8%。这些减值资产使得澳洲国民银行自2010年3月以来首次出现坏账增加。
上周，澳洲联邦银行(CBA)在新西兰的分支机构ASB Bank称，贷款减记支出攀升11%至4,100万新西兰元，主要是源于奶制品行业的曝险损失。此外，澳洲联邦银行公布的坏账增长幅度为该行六年多来最大。
“新西兰农业部门继续面临阻力，特别是那些与国际商品价格波动相关的领域。”ASB执行长Barbara Chapman说道。
不过，公司管理人员和分析师认为，这些忧虑尚不足以拉响警报。
“看看新西兰，这的确构成风险，但这种风险在过去都是可控的。这不构成严重担忧。”Bell Potter分析师TS Lim说道。（完）
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
0813GMT - * 1月汇市最大的变化是美元/日圆多头的溃败 * 不过利率前景支撑美元/日圆上扬，反转了1月市场的极端情况 * 美日两年期公债利差与美元/日圆汇率图表：http://reut.rs/2jOdv59 * 图表暗示，买入美元/日圆有潜在的进一步增值空间 * 若突破200小时移动均线切入位114.73，将巩固偏多走势。图表：http://reut.rs/2jAus5H * 日线图云区亦支撑后市看涨的看法：http://reut.rs/2jAhwNi (完) (编译 白云; 审校 高琦)
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:19时，1港元=0.88618人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为22.3%，低于上交易日收盘的23.28%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.53 4.78 1.07 建设银行 5.62 5.85 1.08 中国银行 3.52 3.55 1.12 农