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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 11:57 BJT

国际油市：主要产油国将开会，减产希望提振油价劲涨

消息人士对路透表示，两大石油出口国--沙特和俄罗斯周二将于多哈举行会谈。届时石油输出国组织(OPEC)成员国卡塔尔和委内瑞拉的部长也将参与。

这项会谈将是OPEC部分成员国与非OPEC产油国为达成减产协议的最新努力。双方希望缓解当前供应过剩的问题，推动油价从逾十年低点回升。

不过对于会议能否能促成减产协议，分析师仍谨慎看待。

“由于我们几乎将继续认定这不过是又一次无疾而终的会议，市场对于主要产油国能否突然达成任何协议仍表忧心，”新加坡辉立期货分析师Daniel Ang表示。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 李婷仪)

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