欧洲个股：壳牌预计到2020年其巴西油气产量将增加三倍

路透里约热内卢2月15日 - 欧洲最大石油公司--皇家荷兰/壳牌石油集团 的执行长Ben van Beurden周一表示，公司预计将对巴西海上资源进行大规模投资，希望到2020年之前使公司在巴西的油气产量增加三倍。

van Beurden在该公司以520亿美元收购BG Group Plc 的交易生效后很快在巴西发表了上述言论。该交易于1月底获得批准。

van Beurden说，得益于BG在巴西的巨大资产组合，以及壳牌在2013年决定收购Libra海上项目20%的权益，巴西将成为该公司的关键地区；该公司目前将重点放在液化天然气(LNG)和深水石油生产上。

“我们对巴西的强劲基本面及其地质情况抱有信心，”van Beurden在里约热内卢向记者表示，“我们预计公司产量的很大一部分将来自巴西。”

加上BG庞大的巴西海上资产，壳牌在当地的油气产量增长六倍至每日约24万桶油当量，占壳牌每日总计180万桶油当量的13%。

到2020年在巴西的产量若增加三倍，则每日油当量将接近100万桶。壳牌已是巴西的第二大产油商。巴西最大石油生产商是巴西国家石油公司(Petrobras) 。

巴西去年12月油气产量略高于300万桶/日，其中壳牌和BG的油气产量占到7.6%。

收购BG也使壳牌成为全球最大的LNG贸易商。虽然该公司将销往巴西市场的LNG出售给巴西国家石油公司，但van Beurden及其巴西副手Andre Araujo未说明壳牌是否希望收购巴西国家石油公司的天然气资产。

随着壳牌推进Libra等大型盐层下项目，巴西对于壳牌的重要性料将提升。壳牌与巴西国家石油公司、法国石油公司道达尔(Total) 及中国海洋石油 和中国石油天然气集团公司(注:简称中国石油集团,CNPC) 共同开发Libra项目。(完)