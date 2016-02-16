中国货币市场：资金仍宽未受公开市场净回笼影响，央行维稳姿态未改

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透北京2月16日 - 中国银行间市场周二主要回购利率变动不大，资金仍维持宽松态势。交易员称，春节后大量逆回购将自本周开始陆续到期，但季节性因素过后流动性再度宽松，央行适时回归少量逆回购但频繁的操作节奏，意在稳定市场预期，预计短期资金面不会有明显波动。
“公开市场(单日)净回笼没什么影响，因为本身(逆回购)报需求的可能就不多，也不是说央行要刻意地去回笼它。”华东一银行交易员说。
她并表示，本周资金面应该不会有什么问题，如果逆回购到期真的会造成市场紧张的话，预计央行还是会放一些钱，央行维稳的姿态没有变。
央行公开市场今日进行了300亿元人民币七天期逆回购操作，仍维持春节后少量操作态势，利率则继续持稳于2.25%。据此计算，今日公开市场单日净回笼950亿元。
据路透统计，仅逆回购一项，本周共有5,950亿元到期，意味着等量资金将被动回收，其中今日到期量为1,250亿元；此外，本周亦有1,100亿元的MLF（中期借贷便利）到期。
“央行会保持这种宽松的态势，但不会主动地再去更宽松了。...之前市场对降准的预期已经有所下降，今天M2数据出来后这种预期应该是更低了。”上述交易员并称。
中国央行稍早公布数据显示，1月新增人民币贷款2.51万亿元，高于此前路透1.8万亿元的调查中值，并创单月纪录新高；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长14.0%，增速创下19个月新高，而路透调查中值为增长13.4%。
“节后就一直很松，七天(回购利率)基本就成交在2.4(%)左右，现在还有好多减点出隔夜的，我还挺乐观的，感觉央妈也在持续放少量的钱对冲一部分到期，...每天给点小恩小惠大家的情绪就稳定很多。”华南一基金交易员说。
中国央行春节前发布2015年四季度货币政策执行报告称，继续实施稳健货币政策，保持松紧适度，适时预调微调；要灵活运用各种货币政策工具，完善中央银行抵押品管理框架，调节好流动性和市场利率水平，促进货币市场稳定，从量价两个方面保持货币环境的稳健和中性适度。
央行此前表示，为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，将增加春节前后公开市场操作场次，从1月29日起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9536 1.9537 -0.01
七天 2.3042 2.2738 +3.04
14天 2.4809 2.4613 +1.96
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.9900 2.0500 -6.00
七天 2.0000 2.2000 -20.00
14天 2.0150 2.2950 -28.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9660 1.9700 -0.40
七天 2.4200 2.3600 +6.00
14天 2.5600 2.4900 +7.00
Shibor
其中:隔夜 1.9740 1.9770 -0.30
七天 2.2970 2.3000 -0.30
三个月 3.0290 3.0410 -1.20
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，