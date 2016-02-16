中国货币市场：资金仍宽未受公开市场净回笼影响，央行维稳姿态未改

路透北京2月16日 - 中国银行间市场周二主要回购利率变动不大，资金仍维持宽松态势。交易员称，春节后大量逆回购将自本周开始陆续到期，但季节性因素过后流动性再度宽松，央行适时回归少量逆回购但频繁的操作节奏，意在稳定市场预期，预计短期资金面不会有明显波动。

“公开市场(单日)净回笼没什么影响，因为本身(逆回购)报需求的可能就不多，也不是说央行要刻意地去回笼它。”华东一银行交易员说。

她并表示，本周资金面应该不会有什么问题，如果逆回购到期真的会造成市场紧张的话，预计央行还是会放一些钱，央行维稳的姿态没有变。

央行公开市场今日进行了300亿元人民币七天期逆回购操作，仍维持春节后少量操作态势，利率则继续持稳于2.25%。据此计算，今日公开市场单日净回笼950亿元。

据路透统计，仅逆回购一项，本周共有5,950亿元到期，意味着等量资金将被动回收，其中今日到期量为1,250亿元；此外，本周亦有1,100亿元的MLF（中期借贷便利）到期。

“央行会保持这种宽松的态势，但不会主动地再去更宽松了。...之前市场对降准的预期已经有所下降，今天M2数据出来后这种预期应该是更低了。”上述交易员并称。

中国央行稍早公布数据显示，1月新增人民币贷款2.51万亿元，高于此前路透1.8万亿元的调查中值，并创单月纪录新高；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长14.0%，增速创下19个月新高，而路透调查中值为增长13.4%。

“节后就一直很松，七天(回购利率)基本就成交在2.4(%)左右，现在还有好多减点出隔夜的，我还挺乐观的，感觉央妈也在持续放少量的钱对冲一部分到期，...每天给点小恩小惠大家的情绪就稳定很多。”华南一基金交易员说。

中国央行春节前发布2015年四季度货币政策执行报告称，继续实施稳健货币政策，保持松紧适度，适时预调微调；要灵活运用各种货币政策工具，完善中央银行抵押品管理框架，调节好流动性和市场利率水平，促进货币市场稳定，从量价两个方面保持货币环境的稳健和中性适度。

央行此前表示，为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，将增加春节前后公开市场操作场次，从1月29日起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9536 1.9537 -0.01

七天 2.3042 2.2738 +3.04

14天 2.4809 2.4613 +1.96

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9900 2.0500 -6.00

七天 2.0000 2.2000 -20.00

14天 2.0150 2.2950 -28.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9660 1.9700 -0.40

七天 2.4200 2.3600 +6.00

14天 2.5600 2.4900 +7.00

Shibor

其中:隔夜 1.9740 1.9770 -0.30

七天 2.2970 2.3000 -0.30

三个月 3.0290 3.0410 -1.20