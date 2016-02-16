台湾汇市：台币早盘实质汇价转收贬，因央行尾盘进场掼压

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
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路透台北2月16日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价转为收贬。交易员表示，因央行在早市尾盘进场大买美元，硬是将台币掼压逾3角，令台北外汇交易公司成交量放大至6.92亿美元。预料下午盘走势将偏弱，跟随韩元与人民币的贬势。
交易员指出，外资持续汇入，令出口商被迫抛汇，此外台股涨势持续扩大，也让台币面临升值压力。央行此举等于对市场宣告，不希望台币走升。
〞没想到(央行)抓那么多，他总要宣示一下，外资这两天套利的钱一直进来。〞一位商业银行交易员说。
另一公股银行交易员则称，韩元兑美元 这波已经快要贬到1,220的前波低位，当时台币兑美元在33.500，但台币早上却还停留在接近33.000的高档，央行干预就是为了导正台币的走向。
于台北外汇交易公司交易的台币兑美元，中午12:00收报33.450，远离早盘的高位33.049；但在元太外汇 中午收在33.103价位。
台币早盘实质交易区间落在33.049-33.450；上日在33.001-33.301。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点自折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报33.209/33.229，上日收在33.035。
交易员预测今日下午主要实质交易区间：33.100-33.350。(完) (记者 董永年；; 审校 杨淑祯)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，