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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 12:45 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价转收贬，因央行尾盘进场掼压

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路透台北2月16日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价转为收贬。交易员表示，因央行在早市尾盘进场大买美元，硬是将台币掼压逾3角，令台北外汇交易公司成交量放大至6.92亿美元。预料下午盘走势将偏弱，跟随韩元与人民币的贬势。

交易员指出，外资持续汇入，令出口商被迫抛汇，此外台股涨势持续扩大，也让台币面临升值压力。央行此举等于对市场宣告，不希望台币走升。

〞没想到(央行)抓那么多，他总要宣示一下，外资这两天套利的钱一直进来。〞一位商业银行交易员说。

另一公股银行交易员则称，韩元兑美元 这波已经快要贬到1,220的前波低位，当时台币兑美元在33.500，但台币早上却还停留在接近33.000的高档，央行干预就是为了导正台币的走向。

于台北外汇交易公司交易的台币兑美元，中午12:00收报33.450，远离早盘的高位33.049；但在元太外汇 中午收在33.103价位。

台币早盘实质交易区间落在33.049-33.450；上日在33.001-33.301。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点自折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报33.209/33.229，上日收在33.035。

交易员预测今日下午主要实质交易区间：33.100-33.350。(完) (记者 董永年；; 审校 杨淑祯)

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