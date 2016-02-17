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市场报道 | 2016年 2月 17日 星期三 08:18 BJT

****欧洲经济指标预测--2月17日-2月24日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

2月15日当周

2月17日(三)

0930 英国请领失业金人数(千人) 1月 减少3.0 减少4.3

按ILO标准计算的失业率 截至12月的三个月 5.0% 5.1%

平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +1.9% +2.0%

平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +1.8% +1.9%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 -- 负3.0

2月18日(四)

0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差25.44

0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -1.0% +0.2%

(较上年同期) +0.4% +0.3%

0900 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 12月 -- 盈余298

经季节调整的经常帐(亿欧元) -- 盈余264

投资净流动(亿欧元) -- 流入452

2月19日(五)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.3% -0.5%

(较上年同期) -2.0% -2.3%

0930 英国公共部门净借款(亿英镑) 1月 负139.5 68.71

收支短差(亿英镑) -- 81.31

0930 英国零售销售(较前月) 1月 +0.8% -1.0%

(较上年同期) +3.6% +2.6%

1500 欧元区消费者信心指数 2月初值 负6.70 负6.3

2月22日当周

2月22日(一)

0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 50.0

服务业PMI -- 50.3

综合PMI -- 50.2

0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 1月 -- -0.4%

(较上年同期) -- -5.5%

0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 52.3

服务业PMI -- 55.0

综合PMI -- 54.5

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -- -0.2%

(较上年同期) -- +0.3%

消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -- -2.2%

(较上年同期) -- +0.4%

0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 52.2 52.3

服务业PMI 53.5 53.6

综合PMI 53.5 53.6

2月23日(二)

0700 德国GDP(较前季) 第四季修正值 -- +0.3%

(较上年同期) -- +2.1%

0745 法国企业景气指数 2月 -- 102

0900 德国IFO企业景气判断指数 2月 -- 107.3

企业现况指数 -- 112.5

企业预期指数 -- 102.4

2月24日(三)

0700 瑞士瑞银消费指标 1月 -- 1.62

0745 法国消费者信心指数 2月 -- 97

0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 12月 -- +1.60%

未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +12.1%

0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 12月 -- -1.10%

未经季节调整工业销售(较上年同期) -- +0.80%

0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 1月 -- 43.975

(完)

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