欧洲经济指标预测--2月17日-2月24日****

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月15日当周
2月17日(三)
0930 英国请领失业金人数(千人) 1月 减少3.0 减少4.3
按ILO标准计算的失业率 截至12月的三个月 5.0% 5.1%
平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +1.9% +2.0%
平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +1.8% +1.9%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 -- 负3.0
2月18日(四)
0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差25.44
0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -1.0% +0.2%
(较上年同期) +0.4% +0.3%
0900 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 12月 -- 盈余298
经季节调整的经常帐(亿欧元) -- 盈余264
投资净流动(亿欧元) -- 流入452
2月19日(五)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.3% -0.5%
(较上年同期) -2.0% -2.3%
0930 英国公共部门净借款(亿英镑) 1月 负139.5 68.71
收支短差(亿英镑) -- 81.31
0930 英国零售销售(较前月) 1月 +0.8% -1.0%
(较上年同期) +3.6% +2.6%
1500 欧元区消费者信心指数 2月初值 负6.70 负6.3
2月22日当周
2月22日(一)
0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 50.0
服务业PMI -- 50.3
综合PMI -- 50.2
0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 1月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -5.5%
0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 52.3
服务业PMI -- 55.0
综合PMI -- 54.5
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -- -0.2%
(较上年同期) -- +0.3%
消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -- -2.2%
(较上年同期) -- +0.4%
0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 52.2 52.3
服务业PMI 53.5 53.6
综合PMI 53.5 53.6
2月23日(二)
0700 德国GDP(较前季) 第四季修正值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.1%
0745 法国企业景气指数 2月 -- 102
0900 德国IFO企业景气判断指数 2月 -- 107.3
企业现况指数 -- 112.5
企业预期指数 -- 102.4
2月24日(三)
0700 瑞士瑞银消费指标 1月 -- 1.62
0745 法国消费者信心指数 2月 -- 97
0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 12月 -- +1.60%
未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +12.1%
0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 12月 -- -1.10%
未经季节调整工业销售(较上年同期) -- +0.80%
0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 1月 -- 43.975
(完)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。