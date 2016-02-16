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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 14:01 BJT

新兴汇市：韩元接近五年半低点，受降息预期及朝韩紧张局势打击

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 114.56 114.62 +0.05 +5.01 120.30

坡元 1.4030 1.3991 -0.28 +1.03 1.4175

台币 33.450 33.421 -0.09 -1.15 33.066

韩元 1216.10 1208.10 -0.66 -3.38 1174.95

泰铢 35.64 35.63 -0.03 +1.07 36.02

菲律宾披索 47.52 47.45 -0.15 -1.30 46.90

印尼卢比 13380.00 13370.00 -0.07 +3.03 13785.00

印度卢比 68.33 68.07 -0.38 -3.19 66.15

马币 4.1450 4.1295 -0.37 +3.50 4.2900

人民币 6.5133 6.4940 -0.30 -0.33 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/张若琪/王兴亚)

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