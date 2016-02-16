韩国央行周二一如预期连续第八个月维持1.50%的指标利率不变，同时密切关注全球政策变化对缓慢复苏 的国内经济的影响。 央行总裁李柱烈在随后的记者会上表示，该央行连续第八个月维持利率在1.5%不变的决定并未获得一致通 过。委员会成员Ha Sung-keun投票赞成降息。李柱烈称当前利率水平低得足以支持经济增长，并赞同目前有进 一步降息的空间。他还表示，当外部不确定性很高时，降息的效果不明朗。 在周二公布的2月2日会议记录中，澳洲央行重申，极低的利率以及澳元疲软已经为成长提供支撑。“持续 有证据表明，非常低的利率正为家庭消费与住宅投资增长提供支撑，”会议记录称。澳洲央行在该次会议中维 持利率在纪录低点2.0%不变。 日本央行周二刚开始实施1月29日做出的意外决定，将对金融机构存放在央行的部分资金收取0.1%的利率 ，籍此压低利率，鼓励银行、企业和储户消费和投资。但金融市场已经认定是失败之举。 经济财政大臣石原伸晃周二表示，日本央行负利率政策旨在推动资金在经济领域中持续流动；需要更多时 间分析日本央行负利率政策的影响，不过该政策已开始影响到抵押和汽车贷款领域。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.25% 2016年1月14日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 孙国玉；审校 郑茵)