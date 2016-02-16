《中国公开市场回购未到期一览表》--2月16日

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览：
累计未到期余额: 0
到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)
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暂无
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2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览：
累计未到期余额:16,100亿元
到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)
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2016/2/17 14 2.40% 400
2016/2/18 14 2.40% 800
28 2.60% 2,900
2016/2/19 14 2.40% 600
2016/2/20 14 2.40% 1,100
2016/2/21 7 2.25% 100
2016/2/22 7 2.25% 100
2016/2/23 28 2.60% 3,600
7 2.25% 300
2016/2/25 28 2.60% 2,600
2016/2/26 28 2.60% 800
2016/2/29 28 2.60% 100
当月累计13,400
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2016/3/1 28 2.60% 500
2016/3/2 28 2.60% 600
2016/3/3 28 2.60% 700
2016/3/4 28 2.60% 900
当月累计 2,700
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3.以下为央行公开市场未到期的短期流动性调节工具(SLO)一览：
累计未到期余额: 0
到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)
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暂无
注：1、正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。
3、为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增加2016年春节前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。
此外从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期流动性调节工具(SLO)质押品范围。(完) (整理 侯向明; 审校 李宏薇)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，