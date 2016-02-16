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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 14:24 BJT

国际油市：油价上涨，受主要产油国会晤有望达成减产协议提振

沙特阿拉伯、俄罗斯和其它一些OPEC主要成员国的高层石油官员将在周二举行会谈，这是数月以来的最高级别会议，表明产油国或许最终准备着手解决供应过剩问题。

但对于会议能否促成减产协议，分析师仍谨慎看待。

“我们继续认为这恐怕是又一次无疾而终的会议，市场对于主要产油国能否突然达成任何协议仍表忧心，”新加坡辉立期货分析师Daniel Ang表示。

一位因公司政策而要求匿名的消息人士称，“对于达成协议我并不乐观，这次会议可能就是交换彼此看法，因为配额的决定权在OPEC。”

若是石油库存继续徘徊在纪录高位附近，并且美国炼厂因利润率下滑而减少炼油产能，那么美国原油价格仍将承压。（完）

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/高琦 审校 王洋)

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