《路透晚报》--2月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国1月新增贷款及社融齐现开门红，货币政策仍将稳中有进

中国新增人民币贷款及社融增量猴年开门红，1月双双创出单月新高。因年初本就是季节性信贷投放高峰，加之汇率贬值压力下，外币贷款融资持续大量转向本币融资，而房贷及基建投资支撑下的中长期贷款增长较为明显，料将为未来经济增加更多活力。

--中国投资：今年首批专项建设基金计划规模4,000亿元，陕西获156亿--发改委

中国陕西省发改委官网发布消息称，为促投资稳增长，今年国家继续安排专项建设基金，计划每季度安排一批。国家发改委安排部署了第一批专项建设基金申报工作，计划安排4,000亿元人民币，陕西省获得国家2016年第一批专项建设基金156亿元。

--台湾1月出口衰退13%连12个月衰退，央行双率料采双降策略

台湾财政部周二公布，1月出口金额较上年同期减13%，为连续第12个月衰退，但大致符合市场预估减13.55%。分析师认为，台湾央行料在利率和汇率采双降策略，以刺激景气。

--香港房地产：倘确定楼市进入下行周期，将适度放宽已收紧的措施--金管局

香港住宅楼价由去年9月历史高位持续回调，但金融管理局总裁陈德霖表示，仍要时间观察以确定房地产是否已进入下行周期；若然是，该局会在适当时候将已收紧的收紧措施适度放宽。

--中国数据：1月非金融对外直接投资(ODI)同比增18.2%--商务部

中国商务部周二公布，1月份非金融对外直接投资(ODI)120.2亿美元，同比增长18.2%。

【金融】

--中国央行：加强金融对工业供给侧结构改革支持，压缩僵尸企业贷款

中国央行等八部委周二发文称，将加强金融对工业供给侧结构性改革的支持，加强和改进对企业兼并重组、不良资产处置的力度和效率，积极稳妥推进工业化解过剩产能和库存；并完善信贷准入标准，加大对战略性新兴产业、传统产业技术改造和转型升级等的支持力度。

--中国金融：去年商业银行净利同比增长2.43%，不良贷款率升至1.67%

中国银监会发布数据显示，商业银行2015年累计实现净利润15,926亿元人民币，同比增长2.43%，利润增速较去年进一步下滑。年末不良贷款率升至1.67%。去年四季度商业银行不良贷款率和余额双升，四季度末不良贷款率1.67%。

【固定收益】

--《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.28%，五年续发国债2.67%

中国财政部周三将招标发行一年和五年两期固息国债。路透调查显示，1月新增信贷及社融远超预估，亮眼的金融数据打压政策宽松预期，现券短期走势较疲弱，或将影响明日新债的投标情绪，不过目前配置需求仍在，料两期债定位稍低或接近二级市场水平。

--中国债市动态：资金宽松现券收益率续涨，1月金融数据强劲压制情绪

中国银行间债市周二现券收益率续涨。目前资金虽然宽松，但1月新增信贷和社融等数据表现强劲，延后降准等政策预期，加之地方债启动发行供给压力增加，导致现券走势偏弱。

--中国货币市场：资金仍宽未受公开市场净回笼影响，央行维稳姿态未改

中国银行间市场周二主要回购利率变动不大，资金仍维持宽松态势。交易员称，春节后大量逆回购将自本周开始陆续到期，但季节性因素过后流动性再度宽松，央行适时回归少量逆回购但频繁的操作节奏，意在稳定市场预期，预计短期资金面不会有明显波动。

--中国公开市场：今日进行300亿元七天期逆回购，单日净回笼950亿

内人士周二透露，中国央行公开市场今日进行300亿元人民币的逆回购操作，期限七天，仍维持春节后少量操作态势。据此计算，今日单日净回笼950亿元。

--中国信用债：15亚邦CP001终现违约，大公将亚邦集团主体评级降至CC

中国信用债违约再添一例。亚邦投资控股集团周一稍晚公告称，该公司应于2月9日到期兑付的短融15亚邦CP001，截至到期兑付日（遇节假日顺延至下一工作日，即2月14日）日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价下跌近200点子，购汇需求上升汇率仍承压

人民币兑美元即期周二早盘随中间价下跌近200点子，回吐部分昨日反弹空间；交易员称，人民币暴涨后回吐压力较大；在对一篮子货币稳定下，国际美元反弹人民币亦会出现调整；因经济基本面短期未见明显改善，随着企业陆续上班，购汇需求渐显，人民币料仍承压。

--中国外汇：1月外币贷款六连降存款转升，人民币贬值加速去外币负债

中国央行周二公布数据显示，1月外币贷款现六连降而外币存款则转升。其中，外币贷款减少68亿美元，低于去年12月103亿美元的减少额；外币存款则增加196亿美元，结束连两月跌势。

--离岸人民币：渣打人民币环球指数去年首度录得按年下跌，续关注监管层举动

渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数去年12月环比大跌2.1%，因跨境人民币支付流量减少。该指数去年全年下跌0.2%是自2010年有纪录以来首现全年收缩。市场将关注人民币汇价及限制资本流出管理措施，预计政府会暂缓资本帐进一步开放及人民币国际化。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升3.3%创三个半月最大涨幅，受金融数据超预期等提振