《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.28%，五年续发国债2.67%

* 招标品种：财政部一年固息国债/五年续发固息国债

* 期限及招标金额：各200亿元

* 招标时间: 10:35-11:35

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间：2.22%-2.32%；2.61%-2.71%

* 预测均值: 2.28%；2.67% (按各家机构预测值平均)

路透上海2月16日 - 中国财政部周三将招标发行一年和五年两期固息国债。路透调查显示，1月新增信贷及社融远超预估，亮眼的金融数据打压政策宽松预期，现券短期走势较疲弱，或将影响明日新债的投标情绪，不过目前配置需求仍在，料两期债定位稍低或接近二级市场水平。

“今天（二级市场）不好，金融数据超预期，”北京一银行交易员称。

华东一银行交易员表示，除了数据利空令压制债市外，今日股市大涨亦令机构心态更显谨慎，上午国开新债招标情况较为一般，而午后现券抛压又稍有加大，明日国债的需求或受一定抑制。

国开行周二上午招标发行的一、三、五和七年期固息债中，一年和五年期定位符合预期，三年和七年中标收益率高于预期。

中债国债到期收益率曲线 显示，一年和五年最新收益率报在2.3198%和2.6797%。二级市场上，剩余期限近一年的160001券最新报价 在2.35%/2.29%，本次续发五年品种的标的券160002券报价 为2.79%/2.56%。

明日招标两期债分别为今年第五期新发记账式国债和今年第二期国债的首次续发，具体招标时间均为2月17日上午10:35-11:35，均采用混合式招标方式，标的为利率，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

其中，一年期国债2月18日起开始计息，到期一次还本付息，发行手续费为承销面值的0.05%；五年期国债续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，从2016年1月14日开始计息，票面利率2.53%，按年付息。

两期债均自招标结束后至2月18日进行分销，2月22日起上市交易。