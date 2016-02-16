《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.28%，五年续发国债2.67%

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
* 招标品种：财政部一年固息国债/五年续发固息国债
* 期限及招标金额：各200亿元
* 招标时间: 10:35-11:35
* 受访人数: 10位(银行、券商)
* 预测区间：2.22%-2.32%；2.61%-2.71%
* 预测均值: 2.28%；2.67% (按各家机构预测值平均)
路透上海2月16日 - 中国财政部周三将招标发行一年和五年两期固息国债。路透调查显示，1月新增信贷及社融远超预估，亮眼的金融数据打压政策宽松预期，现券短期走势较疲弱，或将影响明日新债的投标情绪，不过目前配置需求仍在，料两期债定位稍低或接近二级市场水平。
“今天（二级市场）不好，金融数据超预期，”北京一银行交易员称。
华东一银行交易员表示，除了数据利空令压制债市外，今日股市大涨亦令机构心态更显谨慎，上午国开新债招标情况较为一般，而午后现券抛压又稍有加大，明日国债的需求或受一定抑制。
国开行周二上午招标发行的一、三、五和七年期固息债中，一年和五年期定位符合预期，三年和七年中标收益率高于预期。
中债国债到期收益率曲线 显示，一年和五年最新收益率报在2.3198%和2.6797%。二级市场上，剩余期限近一年的160001券最新报价 在2.35%/2.29%，本次续发五年品种的标的券160002券报价 为2.79%/2.56%。
明日招标两期债分别为今年第五期新发记账式国债和今年第二期国债的首次续发，具体招标时间均为2月17日上午10:35-11:35，均采用混合式招标方式，标的为利率，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
其中，一年期国债2月18日起开始计息，到期一次还本付息，发行手续费为承销面值的0.05%；五年期国债续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，从2016年1月14日开始计息，票面利率2.53%，按年付息。
两期债均自招标结束后至2月18日进行分销，2月22日起上市交易。
投标标位限定方面，一年期投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；五年期则依次分别为65个、15个和30个标位。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
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路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，