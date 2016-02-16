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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 14:33 BJT

日本股市：震荡中小幅收升，回购消息推动软银大涨15.9%

路透东京2月16日 - 日本股市继上日大幅反弹后周二在震荡交投中小幅收升，而油价则涨至一周高位。

日经指数 微升0.2%，收于16,054.43点。

今日涨幅逾半数源于通信企业软银集团 的提振，该股大涨15.9%，因此前该公司表示将回购至多5,000亿日圆(44亿美元)或14.2%的股票。

东证股价指数 涨0.4%，收于1,297.01点。33个分项指数中有19个上涨。

JPX日经400指数 涨0.4%至11,721.81点。(完)

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