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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 14:26 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回落，因日内交易员减持多仓

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* 美元/日圆自稍早高位114.87回落，曾短暂冲破200小时移动均线，最新报114.80

* 上方挂有大量卖单，传闻日本出口商在接近或位于115.00的水平进行对冲

* 日经指数仅收高0.2%至16,054，盘中最高触及16,341点

* 尽管下行，但市场风险偏好仍在

* 从稍早低位114.30开始挂有买单，小时图一目均衡基准线114.24为技术支撑位(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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