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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 14:53 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：股市及油价延续涨势

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* 美元/日圆跌0.06%，美元/加元跌0.44%，澳元/美元涨0.2%，新西兰元/美元跌0.71%

* 美元/人民币在岸市场汇率涨0.31%，美元/人民币离岸市场汇率涨0.21%，美元/韩元涨0.70%，美元/马币涨0.22%

* 日经指数涨0.2%，中国沪综指涨3.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.08%，美国指标公债收益率报1.7792%，西德克萨斯中质油(WTI)涨4.3%

* 中国1月新增贷款及社融齐现开门红，货币政策仍将稳中有进

* 日本央行开始实施负利率，市场认为是失败之举 (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王洋)

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