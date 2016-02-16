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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 15:14 BJT

全球矿业：印尼将检讨2017年起禁止金属精矿出口的规定

路透雅加达2月16日 - 印尼矿业部长表示，该国将检讨从2017年起禁止金属精矿出口的规定，由于大宗商品价格较低，矿产商难以投资政府希望发展的国内下游加工产业。

“如果不完成检讨工作，势必会有许多违规情况发生，”印尼能源部长沙益(Sudirman Said)周二对记者表示。他并指出，以2017年作为该项规定的期限“有点勉为其难”。

“三年内必须建成冶炼厂，而与此同时矿石价格下跌。很多矿业公司都面临困难。”

适用于上述禁令的企业当中，包括美国矿商自由港麦克默伦铜金矿公司 以及纽蒙特矿业(Newmont Mining) 。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)

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