台湾债市：指标公债殖利率扬升，股市走强债市短多出场

* 指标10年券殖利率反弹，因股市走强 * 后续观察美债走势 * 10年券105/4期发行前殖利率暂看0.850-0.900% 路透台北2月16日 - 台湾指标10年公债105/4期 发行前交易殖利率周二弹 升，因股市走强。交易商表示，亚股今日普遍走高，台股也收升达1.8%，债市多头受挫，短 期内美债走势是观察重点。 交易人士指出，周一指标10年券跌至0.8260%的历史低位，令部分多头获利了结出场， 今日续因股市强弹，殖利率续向上寻求支撑。只不过，他们预期，全球经济疲弱的大环境之 下，不少央行已实行、或即将实施负利率，这有利债市多头。短期台债虽有震荡，但中长线 仍是有利公债，殖利率向上空间相当有限。 〞三个月内看不到景气大好，银行又有资金配置压力..台债也不必太自卑了，〞一位大 型商银交易人士说。 他们认为，就算台湾央行并不想走负利率，但日本央行、各国可能实施负利率的情况下 ，台湾的实质利率根本高不起来。尤其是景气尚未好转，且目前尚难确定转折向上的时点， 这是债市多头最大的保护。 另外一小型银行交易主管则认为，日本实行负利率之外，台币的资金泛滥配置压力大， 这令台债殖利率更有机会再往下走，台湾央行降息的机会蛮高。 〞要是再降一次息，隔拆只剩0.1%多。如果认为短券流动性不好，长券也有人想买，〞 一位小型商银交易人士说。 他们预估，明日10年新券105/4期发行前交易殖利率区间在0.85-0.90%。后市观察的重 点则在美债今晚的表现。 他们指出，台债休市期间美10年公债殖利率 一度跌得颇深，休市当日2月2 日美10年公债由1.8640%一度跌至1.6440%，后在本地时间午后反弹至1.7757%附近。 〞只要美债没有升破休市时的跌幅，都没关系，〞前述大型商银交易人士说。 周一美国金融市场因假期休市。美国公债收益率周五上涨，因股市走坚，此前数据显示 1月美国消费者支出重获动能，暗示经济放缓可能没有许多投资者近几周所担忧的那么严重 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4 +2.04 0.8724% 0.8405-0.8748% 218.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 0.8900% 5 104/13 没有成交 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)