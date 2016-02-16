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货币新闻 | 2016年 2月 16日 星期二 15:37 BJT

英国个股：英美资源全年获利大降55%，计划出售南非的铁矿石业务

路透约翰内斯堡2月16日 - 全球矿业巨头英美资源集团 周二表示，计划出售在南非的Kumba 铁矿石 业务，在大宗商品价格挫跌的环境下，公司全年获利下滑。

公司声明中称，息税前的基础获利较上年同期的49亿美元下降55%，至22亿美元。（完）

(编译 高琦 审校 于春红)

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