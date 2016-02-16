英国个股：英美资源全年获利大降55%，计划出售南非的铁矿石业务

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透约翰内斯堡2月16日 - 全球矿业巨头英美资源集团 周二表示，计划出售在南非的Kumba 铁矿石 业务，在大宗商品价格挫跌的环境下，公司全年获利下滑。
公司声明中称，息税前的基础获利较上年同期的49亿美元下降55%，至22亿美元。（完）
(编译 高琦 审校 于春红)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。