版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 15:39 BJT

表格：外资在韩国股市买超946亿韩元

路透首尔2月16日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超946亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

----------------------------------------------------

2月16日 94.6 75.0 -230.9

^2月15日 -124.0 220.7 -124.1

2月12日 -297.8 428.7 -190.3

2月11日 -167.7 61.5 43.0

2月 5日 0.4 565.9 -152.7

2月 4日 149.8 170.3 -359.9

2月 3日 -190.5 -1.2 124.2

2月 2日 -30.0 -54.3 27.7

2月 1日 185.6 3.2 -239.3

1月29日 176.1 -65.2 -177.1

1月28日 -15.8 1,644.1 -102.9

1月27日 33.0 268.3 -303.6

1月26日 -188.8 -136.4 317.2

1月25日 -82.7 257.6 -186.0

1月22日 -156.4 346.1 -201.3

----------------------------------------------------

本月以来 -379.6 1,469.8 -1,102.1

----------------------------------------------------

今年以来 -3,345.8 4,607.2 49.7

----------------------------------------------------

注：^ 2月15日为修正后数据。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐