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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 15:58 BJT

金属期市：伦铜上涨，中国市场企稳缓解投资者担忧

“虽然我们预计精炼市场会从第二季开始重新收紧，但近期基本面动态显示，铜价上行空间有限，”渣打银行称。

0715GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.7%至每吨4,594美元，前一交易日上涨1.4%。

上海期货交易所期铜合约 收盘持平于每吨35,680元人民币。期铝 涨2.1%，期镍 涨1.1%。

上海期交所期锌 和期铅 均跌逾0.5%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 王洋/高琦)

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