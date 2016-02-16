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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 16:08 BJT

全球金市：金价跌穿1,200美元，风险胃纳升温抑制避险需求

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价格 变动 涨跌%

现货金 1199.96 -9.34 -0.77

现货银 15.268 -0.063 -0.41

现货铂金 933.51 1.26 0.14

现货钯金 508.5 -3 -0.59 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/艾茂林; 审校 高琦)

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