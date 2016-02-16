欧洲已公布经济指标--2016/2/16

欧元债市：欧元区公债收益率急涨，因叶伦讲话令ECB宽松政策立场承压
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.3 p +0.4 r +1.5 p 英国 第四季 +0.5 p +0.4 f +1.9 p 德国 第四季 +0.3 p-@ +0.3 f-@ +2.1 p-@ 法国 第四季 +0.2 p +0.3 f -- 意大利 第四季 +0.1 p +0.2 r +1.0 p 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 1月 -- +0.2 f +0.4 p 英国 1月 -0.8 +0.1 +0.3 德国 1月 -0.8 f -0.1 f +0.5 f 法国(HICP) 1月 -- -- +0.4 p 意大利(HICP) 1月 -2.2 P -0.1 f +0.4 P 生产者物价指数(PPI) 欧元区 12月 -0.8 -0.2 -3.0 英国 11月 -0.1 -0.2 r -1.0 德国 12月 -0.5 -0.2 -2.3 法国 12月 -1.2 +0.1 -2.8 意大利 12月 -0.7 -0.4 r -3.3 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 1月 10.4 10.5 英国 9-11月 5.1 5.4 德国 1月 6.2 @ 6.3 @ 法国 第三季 10.6 10.4 r 意大利 12月 11.4 11.4 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。