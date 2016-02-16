版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 16日 星期二 16:50 BJT

全球贵金属：SPDR和iShares均未公布其持仓量最新变化情况

路透2月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 以及全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 均未在网站上公布持仓量最新变化情况。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,857,891.2 2月12日 22,857,891.2 2月12日 -- --

iShares 312,189,845.0 2月12日 312,189,845.0 2月12日 -- -- (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉；审校 于春红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐