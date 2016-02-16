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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 17:01 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高且盘中涨至一周高位，受油价上涨提振

美元人气改善，美元兑日圆 升至114.65，进一步从周四触及的15个月低点110.985回升。不过在亚洲交易时段美元兑日圆稍稍走跌至114.40。

“在美元稍稍下跌之后，TOCOM期胶价格回吐大部分稍早的涨幅，”Yoshida说。

“据信市场受到了东南亚产胶国落叶季干旱的支撑，但市场一直对油价、股价等外部因素更为敏感，”他说，并预测这种趋势将持续下去。

橡胶一年中的任何时节都可以割胶，但胶浆的产量会在落叶季减少。泰国和马来西亚的落叶季从2月持续到4月。

主力上海期交所5月期胶 涨205元人民币，收于每吨10,535元(1,617.66美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤108.7美分，持平于前一日。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/王洋; 审校 郑茵/于春红)

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