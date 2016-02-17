台湾货币市场：2月17日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北2月17日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共4,487.50亿台币。 --98甲2期7息公债付息12.75亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --Natixis 发行2.62亿美元债券。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)7,834.6亿台币： 2/18 1,241.20亿台币 2/19 5,635.00亿台币 2/22 2,692.00亿台币 2/23 5,637.50亿台币 2/24 3,234.50亿台币 2/25 1,985.50亿台币 2/26 28.00亿台币 2/27 00.00亿台币 2/29 4,094.80亿台币 *3/01 2,144.30亿台币 3/02 4,766.00亿台币 3/03 6,375.80亿台币 注*：表新增。 --公债还本付息102.8080075亿台币： 02/18 92甲3期13息 16.25亿台币 02/22 99甲4期6息 15.00亿台币 02/22 100甲4期5息 12.00亿台币 02/24 95甲2期10息 11.25亿台币 02/25 94甲3期11息 14.25亿台币 02/26 102甲5期3息 11.1830075亿台币 02/26 103甲5期2息 6.375亿台币 03/03 103甲6期2息 16.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/24：央行发行1,600亿台币一年期定存单，23日标售。 --2/25：央行发行300亿台币两年期定存单，24日标售。 --2/25：财政部发行10年期公债105/3期，预估金额300亿台币，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 詹静宜 审校 高洁如)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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