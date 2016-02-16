路透伦敦2月16日 - 以下为丹斯克银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：在回调压力下继续下探。在1.1128低位下方，1.1087/60区域料将强力支撑。预计回调稍晚将转为重拾升势，当前阻力位在1.1246，然后是1.1300/20区域，之后关注重点将转向1.1376高点。
美元/日圆：自1月高点121.69大幅回落的走势在近期逆转并仍备受关注。当前上看115.00和115.85水平，然后将在116.00处遭强劲阻力。目前支撑位在113.60，然后是113.00，只有跌穿该水平才会将关注点转向下行。
欧元/英镑：跌至0.77英镑水平，但尚无后续卖盘跟进。若跌穿该水平，将在0.7666/61区域获得强劲支撑。在此下方将触发深度回调。当前阻力位在0.7800英镑，之后为0.7851和0.7898高点。
英镑/美元：观点不变，日内交易仍处于整固阶段，但前一交易日的收低令汇价缓慢逼近1.4384支撑位，若跌穿则将测试两周整固区间低端1.4352。阻力位在1.4578，然后是1.4668。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1189 1.1153 +0.32 +3.03 1.0860
美元/日圆 113.90 114.57 -0.58 -5.32 120.30
欧元/日圆 127.44 127.82 -0.30 -2.32 130.47
美元/瑞郎 0.9844 0.9867 -0.23 -1.74 1.0018
英镑/美元 1.4497 1.4433 +0.44 -1.64 1.4738
美元/加元 1.3811 1.3833 -0.16 -0.20 1.3839
美元/离岸人民币 6.5172 6.4995 +0.27 -0.77 6.5680
澳元/美元 0.7152 0.7137 +0.21 -1.69 0.7275
新西兰元/美元 0.6589 0.6646 -0.86 -3.46 0.6825
欧元/瑞郎 1.1019 1.1008 +0.10 +1.22 1.0886
欧元/英镑 0.7718 0.7727 -0.12 +4.76 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.4747 9.4628 +0.13 +3.32 9.1705
美元/挪威克朗 8.6148 8.6152 -0.00 -2.55 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
(编译 刘秀红；审校 高琦)