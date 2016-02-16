更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，农历年后通货持续回笼垫高资金水位

* 短率持稳低位 * 通货陆续回笼垫高资金水位 * 短票及RP利率持平既有区间 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月16日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。资金调度人士指出，由于农历年后 通货陆续回笼，垫高整体银行间资金水位，惟拆款需求疲软及短票等资金去化管道不足，令 短率持续徘徊低位。 他们表示，尽管年后央行扩大冲销力道以因应通货回笼，周一存单发行余额增加627亿 台币，但当日银行间累积超额准备仍高达468亿，凸显市场资金情势明显转趋宽松。 〞昨天我家回笼没有想像的多，可能是天气不好吧。〞一位大型公股银行交易员说。 他并称，通货回笼略增添资金去化压力，但资金需求仍疲弱，多以到期续作为主，本周 短率料暂持在区间低位整理。 另位资金需求方银行交易员则指出，虽然近期外资偏向汇入，但今日紧急调度周转金时 并未明显感觉到外商银行资金特别宽裕，反倒是向本地银行间资金调度较为容易。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞。根据央行统计，2月5 日的通货发行数达2兆2,339.21亿台币，续创历史新高；而自15日新春开工通货回笼195.6亿 ，通货发行数降至2兆2,143.62亿。 本地时间17:00 今日收盘 上日收盘 台币兑美元 33.453 33.421 台湾加权股价指数<.TWII 8,212.07 8,066.51 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.280% 0.200-0.280% --一周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.200-0.330% --两周拆款利率区间 0.280-0.330% 0.210-0.360% **短票利率持稳低位** 短票市场方面，大型票券商指出，目前发票量依旧偏少，而随着通货回笼带动银行端买 票需求增温，令短票利率维持在既有区间低位，预计周四、周五发票量才会略见回升，但仍 旧难以满足银行端买需。 〞市场就是钱多票少，利率仍有下探空间。〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率大多成交在0.35%，少数成交在0.33% ，上日成交区间在0.35-0.37%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35 3%，前日0.381%；上日区间在0.33-0.38%，前日在0.37-0.40%；上日成交量34.74亿台币， 前日在49.77亿台币。 台湾央行周二发行1,767.8亿台币定存单，与今日到期金额为687.3亿台币相较，存单发 行余额增1,080.5亿台币。 本周央行存单到期金额为1兆(万亿)6,814.3亿台币，本周余日资金落点分别为周三4,48 7.5亿、周四1,241.2亿、周五5,635亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为309亿台币，累积超额准备为5,165亿台币、 加计前期1%的超额准备为6,669亿台币。 **债券RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员表示，今日投信端资金略显分配不均，甚至 有部分投信出现走钱的情况，但银行端及寿险端资金仍显充沛，资金调度顺畅，RP利率大致 持平低位、变化不大。 〞投信有走钱，但寿险钱都冒出来，调度很平顺。〞 一位大型证券商交易员说。 大型票券交易员指出，随着农历年后银行间拆款利率下滑，票券商资金调度改以拆款及 短票为主，RP交投转趋清淡，利率则持在既有利率水准不变。 今日证券商的债券附买回利率大致持平上日，只不过受投信走钱影响区间低位稍有上移 1个基点，短天期公债RP利率主要成交在0.34-0.35%，上日成交在0.33-0.35%；公司债附买 回利率主要成交在0.44-0.45%，上日成交在0.43-0.45%。 大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率也与上日变化不大，短天期公债附买回利 率落在0.25-0.31%，短天期公司债附买回利率则落在0.32-0.36%。(完) (审校 张喜良)