加拿大股市：收涨1.4%，因金融股持续回升

路透多伦多2月16日 - 加拿大主要股指周二升至一周高点，金融股连涨第二个交易日，而石油供应减产的希望破灭，抑制了能源股涨幅，金矿股表现落后。

指数延续从周四触及的三周低点回升的复苏，因有关全球金融股的忧虑减缓。加拿大股市周一因假期休市。

Subodh Kumar & Associates投资长Subodh Kumar说，金融股从欧洲央行总裁德拉吉的讲话获得信心，而且油价可能有止稳的迹象。

德拉吉周一称欧洲央行准备在3月进一步放松政策。

影响指数最大的个股是加拿大皇家银行 上涨2.1%至69.41加元，以及Toronto-Dominion Bank 上涨2.1%。

整体金融服务类股上涨2.1%。

能源股上涨1%，主要产油国俄罗斯和沙特令减产的希望破灭之后，油价回落抑制能源股升幅。