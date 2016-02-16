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市场报道 | 2016年 2月 17日 星期三 06:54 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月17日-2月24日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

2月15日当周

2月17日(三)

1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 117.0 114.9

建筑许可年率(万户) 120.0 120.4

1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 1月 -0.6% -1.0%

(较前月) -0.2% -0.2%

扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.4% +0.3%

(较前月) +0.1% +0.2%

扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.3%

(较前月) -- +0.2%

1415 美国工业生产(较前月) 1月 +0.4% -0.4%

产能利用率 76.7% 76.5%

制造业产出(较前月) +0.3% -0.1%

2月18日(四)

1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 +0.2% +1.8%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月13日当周 27.5 26.9

四周均值(万人) -- 28.125

续请失业金人数(万人) 2月6日当周 225.0 223.9

1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 负3.0 负3.5

1500 美国领先指标(较前月) 1月 -0.2% -0.2%

2月19日(五)

1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.1% -0.5%

(较上年同期) +1.7% +1.6%

央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.4%

(较上年同期) +1.9% +1.9%

1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.6% +1.7%

扣除汽车的零售销售(较前月) -0.5% +1.1%

1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.1% -0.1%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.3% +0.7%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.1%

每周平均实质所得(较前月) -- +0.1%

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 1月 -- +0.1%

2月22日当周

2月22日(一)

1330 美国全国活动指数 1月 -- 负0.22

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 52.4

2月23日(二)

1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 12月 +0.9% +0.9%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.1% +0.1%

房价指数(较上年同期) +5.8% +5.8%

1500 美国消费者信心指数 2月 96.8 98.1

1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 535 546

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 2月 -- 正2

服务业指数 -- 正10

制造业指数 -- 负6

2月24日(三)

1445 美国Markit综合PMI 2月初值 -- 53.2

服务业PMI -- 53.2

1500 美国新屋销售(万户) 1月 52.5 54.4

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

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美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 戴素萍)

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