美国金融：明尼阿波利斯联储新任总裁建议大刀阔斧改革银行规定

卡什卡利在演讲后表示，全球经济和金融发展应是美联储下次在3月15-16日会议时的“重要”考量。

他密切遵循着美联储1月的声明表示，他预计经济温和增长，利率逐步上调，但不愿具体指明今年可能升息几次。

卡什卡利并称，认为美国毋须实施负利率，但这是联储在认为有必要时可以利用的工具。

美联储12月在10年来首次升息。两周后，卡什卡利于1月起接掌明尼亚波利斯联储。