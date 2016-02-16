金砖国家：2月16日股汇市收盘纵览

路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月16日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报731.4点，上涨0.62%。
中国股市：沪综指收升3.3%创三个半月最大涨幅，受金融数据超预期等提振
中国汇市：人民币随中间价收跌近200点子，购汇需求上升汇率仍承压
香港股市：恒指追随全球市场反弹之势收升1.1%，能源股领涨
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报40,947.695点，上涨2.13%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0680/05，上日收报3.9953/63。
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南非股市：指标Top-40指数 收报43,951.37点，下跌0.96%；大盘综合指数 收报49,387.1点，下跌0.93%。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因全球新兴市场风险偏好减弱
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印度股市：收低，为三个交易日内首次下跌，因投资者锁定银行及资本财类股的获利，另外印度1月出口连续第14个月萎缩，亦对人气造成打压。BSE指数 收报23,191.97点，下跌1.54%；NSE指数 收报7,048.25点，下跌1.6%。
印度汇市：卢比兑美元 跌至逾29个月低位，收报68.3725/68.3825，因当地股市下挫，引发资金外流担忧。上日收报68.0650/68.0750。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报708.61点，上涨0.19%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报377.18点，上涨0.29%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报77.899，贬值1.23%；卢布兑欧元 报86.736，贬值1.09%。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)