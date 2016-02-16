金砖国家：2月16日股汇市收盘纵览

台湾汇市：台币微收跌中止连两升，惟出口商抛汇及大型外资卖汇收敛贬幅

* 台币兑美元微收跌中止连两日升势 * 惟出口商抛汇及大型外资卖汇收敛贬幅 * 明日台币主交投区间暂看在31.550-31.650 路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四微收跌，中止连续第二日上涨。交易员表 示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口 商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛至31.600附近整理。 他们指出，目前全球关注美国候任总统川普(特朗普)将于周五(20日)上任，短线台币暂 先盘整观望特朗普本周稍后就职演说内容，明日台币料难脱既有区间盘整格局。 〞等等川普就职演说讲些什么，台币先在这边整理。〞一大型银行交易员说。 资金流向方面，交易员表示，今日汇市交投持稳偏热，主要来自出口商在31.600-31.70 0间的抛汇需求踊跃，加以本地银行及大型外资保管行间也有美元卖需待消化，致台币今日 走势较其他亚币表现强势。 另位大型银行交易员也称，因应农历年前资金需求，出口商开盘见台币贬破31.700随即 进场抛汇，让台币有点在走自己的路，不同于