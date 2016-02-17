《中国报摘》--中国证券报2月17日

* 头版头条:

--中国人民银行等多部委发布《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，包括加强货币信贷政策支持、加大资本市场和保险市场对工业企业的支持力度、推动工业企业融资机制创新、促进工业企业兼并重组、支持工业企业加快“走出去”、加强风险防范和协调配合。

* 其他:

--国家发改委发文指出，2015年批复重大交通项目共118个，累计完成投资超过1万亿元人民币；下一步将强化交通有效供给，实施2016-2018三年行动计划，加快交通重大工程建设。

--中国保监会公示首批经营个人税收优惠型健康保险业务公司名单，中国人民健康保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、泰康养老保险股份有限公司三家公司在列。

--工信部统计数据显示，1月中国新能源汽车生产1.61万辆，同比增144%，但环比去年12月的9.98万辆大幅下降。业内人士指出，受新能源汽车补贴退坡政策影响，2015年四季度新能源汽车产销激增，在很大程度上透支了今年一季度新能源汽车的需求。