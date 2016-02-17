《中国报摘》--中国证券报2月17日

中国新债：内蒙古下周一将发行211.5亿元一般地方债，期限三、五和七年
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
* 头版头条:
--中国人民银行等多部委发布《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，包括加强货币信贷政策支持、加大资本市场和保险市场对工业企业的支持力度、推动工业企业融资机制创新、促进工业企业兼并重组、支持工业企业加快“走出去”、加强风险防范和协调配合。
* 其他:
--国家发改委发文指出，2015年批复重大交通项目共118个，累计完成投资超过1万亿元人民币；下一步将强化交通有效供给，实施2016-2018三年行动计划，加快交通重大工程建设。
--中国保监会公示首批经营个人税收优惠型健康保险业务公司名单，中国人民健康保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、泰康养老保险股份有限公司三家公司在列。
--工信部统计数据显示，1月中国新能源汽车生产1.61万辆，同比增144%，但环比去年12月的9.98万辆大幅下降。业内人士指出，受新能源汽车补贴退坡政策影响，2015年四季度新能源汽车产销激增，在很大程度上透支了今年一季度新能源汽车的需求。
--深天地A 公告称，拟以发行股份及支付现金的方式购买互联网医疗企业友德医、赢医通100%股权。其中友德医整体作价金额为20亿元，赢医通整体作价金额为35亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 林高丽)
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透台北5月15日 - 台湾资产最大金控--国泰金控总经理李长庚周一称，预估第二及第三季台币汇兑风险会比第一季小，汇率料将趋于稳定。
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