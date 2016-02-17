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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 08:24 BJT

《中国重要政经日程》--2月17日

=============================今日重要政经日程==========================

2月17日（周三）

--9:30 国家发展改革委员会发布宏观经济运行数据并回应热点问题。

=============================近期重要政经日程==========================

*2月18日（周四）

--下午3时 国务院新闻办举行中外媒体见面会，环境保护部部长陈吉宁将介绍推进大气污染治理和加强环境保护等方面情况。

3月3日（周四）

--全国政协十二届四次会议在北京召开。

3月5日（周六）

--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 马蓉; 审校 张喜良)

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