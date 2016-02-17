《全球重要经济事件一览表》--2月17日-2月24日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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2月17日(三)
沃特维尔--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发表讲话(0030)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月政策会议记录(1900)。
堪培拉--澳洲财长莫里森(Scott Morrison)在全国记者俱乐部发表讲话(0130)。
2月18日(四)
圣路易--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(0030)。
洛杉矶--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在一次活动中就经济前景发表讲话(2030)。
日本福冈--日本央行审议委员石田浩二对当地企业领袖讲话。
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至2月19日)。
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪在澳洲股东协会投资者论坛上发表讲话(0100)。
法兰克福--欧洲央行公布1月会议记录(1230)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度演说(1700)。
2月19日(五)
萨拉索塔--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景发表演说(1340)。
纽约--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧美工商会组织的一项活动(1330)。
2月21日(日)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在KangaNews DCM峰会发表演说(2210)。
2月22日(一)
暂无重要经济事件。
2月23日(二)
英国诺丁汉--英国央行首席经济学家霍尔丹发表演讲(1700)。
伦敦--英国央行总裁卡尼接受英国议会一个委员会质询(1000)。
迪拜--全球女性论坛(至2月24日)。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将担任演讲嘉宾。
明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)发表演说(1330)。
2月24日(三)
巴尔的摩--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演讲，题为“货币政策能否影响经济增长？”(1300)。
达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Kaplan)在一次活动中可能就美国经济与货币政策前景发表讲话(1645)。
加拿大圭尔夫--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri在当地商会讲话(1735)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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