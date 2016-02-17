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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 08:46 BJT

《全球重要经济事件一览表》--2月17日-2月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月17日(三)

沃特维尔--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发表讲话(0030)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月政策会议记录(1900)。

堪培拉--澳洲财长莫里森(Scott Morrison)在全国记者俱乐部发表讲话(0130)。

2月18日(四)

圣路易--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(0030)。

洛杉矶--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在一次活动中就经济前景发表讲话(2030)。

日本福冈--日本央行审议委员石田浩二对当地企业领袖讲话。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至2月19日)。

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪在澳洲股东协会投资者论坛上发表讲话(0100)。

法兰克福--欧洲央行公布1月会议记录(1230)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度演说(1700)。

2月19日(五)

萨拉索塔--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景发表演说(1340)。

纽约--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧美工商会组织的一项活动(1330)。

2月21日(日)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在KangaNews DCM峰会发表演说(2210)。

2月22日(一)

暂无重要经济事件。

2月23日(二)

英国诺丁汉--英国央行首席经济学家霍尔丹发表演讲(1700)。

伦敦--英国央行总裁卡尼接受英国议会一个委员会质询(1000)。

迪拜--全球女性论坛(至2月24日)。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将担任演讲嘉宾。

明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)发表演说(1330)。

2月24日(三)

巴尔的摩--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演讲，题为“货币政策能否影响经济增长？”(1300)。

达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Kaplan)在一次活动中可能就美国经济与货币政策前景发表讲话(1645)。

加拿大圭尔夫--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri在当地商会讲话(1735)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)

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