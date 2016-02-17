《新兴市场重要经济事件预告》--2月17日-2月24日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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2月17日(三)
马尼拉--亚洲开发银行(ADB)主办第二届亚洲综合企业论坛(Asia Inclusive Business Forum)(至2月19日)。
曼谷--泰国央行公布2月议息会议的会议记录(0200)。
雅加达--印尼央行召开理事会会议(至2月18日)。
2月18日(四)
首尔--韩国央行总裁李柱烈主持本地银行代表会议(2230)。
2月19日(五)
巴西福塔雷萨--巴西央行总裁Altamir Lopes在福塔雷萨一次地区活动上发表讲话。
2月22日(一)
首尔--韩国企划财政部长官柳一镐将就近来经济事件和政策举行外国媒体记者会(0530)
耶路萨冷--以色列央行宣布利率决议(1400)
布拉格--欧洲投资计划--欧盟经济增长工具会议。
2月23日(二)
迪拜--全球女性论坛(至2月24日)。演讲嘉宾包括国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德等人。
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1300)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议(1200)。
2月24日(三)
香港--香港财政司司长曾俊华发表2016-17年度财政预算案，届时还将公布2015年全年和第四季GDP数据(0300)。
开普敦--南非财长戈尔丹向议会提交全国预算案，届时将公布最新预算赤字以及未来三年的经济增长预估(1200)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 张若琪)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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