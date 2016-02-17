《香港报摘》--经济日报2月17日

**头版头条**

--零售前景黯淡，消息指，国际名牌皮具品牌HERMES 拟出售旗下中环皇后大道中9号旗舰店商舖，意向价约15亿港元。

**其他**

--市传全港最大的医学美容集团--医思医疗正进行上市前推介，力争成为猴年首只在主板挂牌的新股，集资额最多约11亿港元。

--苹果 的Apple Pay将于明日起开始提供服务，用户绑定银行卡后，即可于网上及国内众多场所消费，分析料或令阿里巴巴 支付宝市占率受压。

--受中国经济转型及增长放缓拖累，东亚银行 业绩逊预期，多家券商均削其目标价，加上管理层表态拒绝卖盘，美银美林指东亚为最不被看好港银。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘