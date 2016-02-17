《香港报摘》--经济日报2月17日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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**头版头条**
--零售前景黯淡，消息指，国际名牌皮具品牌HERMES 拟出售旗下中环皇后大道中9号旗舰店商舖，意向价约15亿港元。
**其他**
--市传全港最大的医学美容集团--医思医疗正进行上市前推介，力争成为猴年首只在主板挂牌的新股，集资额最多约11亿港元。
--苹果 的Apple Pay将于明日起开始提供服务，用户绑定银行卡后，即可于网上及国内众多场所消费，分析料或令阿里巴巴 支付宝市占率受压。
--受中国经济转型及增长放缓拖累，东亚银行 业绩逊预期，多家券商均削其目标价，加上管理层表态拒绝卖盘，美银美林指东亚为最不被看好港银。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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