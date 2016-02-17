《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月17日

*工商时报：

--立法院19日开议，民进党团已列出包括两岸协议监督条例在内的20个优先法案，依据民进党营版本，立法院审议两岸协议时，立法院会可决议提出修正或保留，并视需要与对岸再行协商，预计明日讨论后定案，拼5月20日前完成三读。

--台湾1月进出口表现虽然双双呈现负成长，但是资本设备进口金额33.9亿美元，较去年同期增加10.9%，达到两位数的成长水准，是近五个月最大增幅，显示半导体业者仍持续扩增先进制程投资，景气回春透曙光。

--泛鸿海集团跨足有线电视，将进一步在公开市场（新加坡）收购台湾宽频通讯（TBC）母公司股权，以取得TBC控制权。鸿海 副总裁暨亚太电信董事长吕芳铭昨日并证实，之前收购麦格理APTT管理公司，有两成资金是鸿海董事长郭台铭以个人名义出资。

*经济日报：

--开放陆资参股台湾IC设计产业案重燃生机。经济部近来积极进行幕僚作业，最快5月20日前开放。据悉，华为 等大陆知名品牌暨系统厂已向经济部表达投资台IC设计厂意愿，联发科 、群联 等是对岸指名入股对象。

--行政院长张善政表示，两岸货贸协议谈判，目前成果对台湾而言已接近〞最适点〞（optimum），眼下最重要的事，是新政府指定的交接小组愿意认可这份清单，再决定货贸下一步该怎么走。

--合库金控 兼合库银行董事长廖灿昌示警，今年银行业要慎防不动产下修，以及TRF（目标可赎回远期契约）两大风险；合库银已未雨绸缪，提前进行一系列的调整。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。