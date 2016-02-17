修正-《全球汇市》日圆兑美元扳回部分跌幅，因油价下跌令避险需求重燃

中国新债：内蒙古下周一将发行211.5亿元一般地方债，期限三、五和七年
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1120 1.1141 -0.19 +2.39 1.0860
美元/日圆 114.33 114.06 +0.24 -4.96 120.30
欧元/日圆 127.15 127.08 +0.06 -2.54 130.47
美元/瑞郎 0.9893 0.9880 +0.13 -1.25 1.0018
英镑/美元 1.4286 1.4303 -0.12 -3.07 1.4738
美元/加元 1.3873 1.3859 +0.10 +0.25 1.3839
美元/离岸人民币 6.5277 6.5175 +0.16 -0.61 6.5680
澳元/美元 0.7104 0.7108 -0.06 -2.35 0.7275
新西兰元/美元 0.6571 0.6573 -0.03 -3.72 0.6825
澳元/日圆 81.240 81.070 +0.21 -7.28 87.620
新西兰元/日圆 75.130 75.030 +0.13 -8.36 81.980
英镑/日圆 163.36 163.16 +0.12 -7.82 177.22
澳元/新西兰元 1.0808 1.0801 +0.06 +1.35 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/王兴亚；审校 王丽鑫/龚芳/张若琪)
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透台北5月15日 - 台湾资产最大金控--国泰金控总经理李长庚周一称，预估第二及第三季台币汇兑风险会比第一季小，汇率料将趋于稳定。
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