版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 08:48 BJT

修正-《全球汇市》日圆兑美元扳回部分跌幅，因油价下跌令避险需求重燃

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1120 1.1141 -0.19 +2.39 1.0860

美元/日圆 114.33 114.06 +0.24 -4.96 120.30

欧元/日圆 127.15 127.08 +0.06 -2.54 130.47

美元/瑞郎 0.9893 0.9880 +0.13 -1.25 1.0018

英镑/美元 1.4286 1.4303 -0.12 -3.07 1.4738

美元/加元 1.3873 1.3859 +0.10 +0.25 1.3839

美元/离岸人民币 6.5277 6.5175 +0.16 -0.61 6.5680

澳元/美元 0.7104 0.7108 -0.06 -2.35 0.7275

新西兰元/美元 0.6571 0.6573 -0.03 -3.72 0.6825

澳元/日圆 81.240 81.070 +0.21 -7.28 87.620

新西兰元/日圆 75.130 75.030 +0.13 -8.36 81.980

英镑/日圆 163.36 163.16 +0.12 -7.82 177.22

澳元/新西兰元 1.0808 1.0801 +0.06 +1.35 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/王兴亚；审校 王丽鑫/龚芳/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐