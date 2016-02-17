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亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 08:37 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆亚洲盘初上涨，东京买盘推动

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* 澳元/日圆亚洲盘初上涨，受东京买盘推动

* 澳元/日圆自纽约收盘上涨约0.3%，隔夜抛盘被认为是过度了

* 阻力位在10日移动均线切入位81.50附近

* 澳元/日圆在油价掉头向下时遭抛售，但其他风险资产守住涨幅

* 今日汇价走势的关键要看亚洲股市和油价 (完)

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