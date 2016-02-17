《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月17日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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2月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7906港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高222.57点，或1.39%，报16,196.41点。因投资者买入之前遭重创的消 费必需品类股、工业股和科技股。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 101.600 1.19 56455 7.915 -2.40 中国铝业 7.970 4.32 24618 2.484 0.96 中国移动 53.570 0.68 252252 83.468 -0.04 中国人寿 11.160 4.40 303793 17.389 0.51 中石油 61.490 3.41 65980 4.790 -3.61 中石化 55.650 1.16 54803 4.335 -1.91 汇丰控股 32.250 1.03 3546438 50.249 -0.20 中电信 48.420 2.50 9045 3.772 0.06 中国联通 10.850 2.94 96172 8.453 0.39 兖州煤业 4.110 6.75 17843 3.202 0.69 华能国际 30.990 3.37 9478 6.036 0.43 南方航空 29.460 9.27 11389 4.590 -0.43 东方航空 24.040 11.04 5075 3.746 0.96 中芯国际 4.180 0.24 17319 0.651 0.20（完）
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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