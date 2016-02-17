版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 08:34 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月17日

2月17日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7906港元      )
                                                                                           
 美股道琼工业指数      周二收高222.57点，或1.39%，报16,196.41点。因投资者买入之前遭重创的消
 费必需品类股、工业股和科技股。            
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       101.600    1.19      56455             7.915      -2.40
 中国铝业                       7.970    4.32      24618             2.484       0.96
 中国移动                      53.570    0.68     252252            83.468      -0.04
 中国人寿                      11.160    4.40     303793            17.389       0.51
 中石油                        61.490    3.41      65980             4.790      -3.61
 中石化                        55.650    1.16      54803             4.335      -1.91
 汇丰控股                      32.250    1.03    3546438            50.249      -0.20
 中电信                        48.420    2.50       9045             3.772       0.06
 中国联通                      10.850    2.94      96172             8.453       0.39
 兖州煤业                       4.110    6.75      17843             3.202       0.69
 华能国际                      30.990    3.37       9478             6.036       0.43
 南方航空                      29.460    9.27      11389             4.590      -0.43
 东方航空                      24.040   11.04       5075             3.746       0.96
 中芯国际                       4.180    0.24      17319             0.651       0.20（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐