中国个股：国泰君安因新三板异常报价被限制新增做市业务三个月

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透北京2月17日 - 中国大型券商--国泰君安 周三公告称，针对去年底该公司在“新三板”市场的异常报价行为，中国证监会上海监管局作出三大处罚措施，包括限制公司新增做市业务三个月，责令其定期开展内部合规检查，并对场外市场部做市部门负责人王仕宏进行处分。
该公司并称，2015年其新三板做市业务对公司营业收入贡献度为0.8%，目前公司经营情况正常。
根据全国中小企业股份转让系统（新三板）的通告，去年12月31日14:50分，为执行本部门“卖出做市股票、减少做市业务当年浮盈”的交易策略，国泰君安做市业务部对圆融科技等16只股票以明显低于最近成交价的价格进行了主动卖出申报，造成上述股票尾盘价格大幅波动。其中圆融科技等13只股票当日收盘价跌幅超过10%，跌幅最大的达19.93%。
“上述行为严重影响了多只股票的正常转让价格，扰乱了正常市场秩序，市场影响恶劣，相关责任人员对此后果负有不同程度的责任。”该通告称。
国泰君安周二收报17.59元人民币，过去一个月累计下跌8.91%。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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