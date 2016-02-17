中国个股：国泰君安因新三板异常报价被限制新增做市业务三个月

路透北京2月17日 - 中国大型券商--国泰君安 周三公告称，针对去年底该公司在“新三板”市场的异常报价行为，中国证监会上海监管局作出三大处罚措施，包括限制公司新增做市业务三个月，责令其定期开展内部合规检查，并对场外市场部做市部门负责人王仕宏进行处分。

该公司并称，2015年其新三板做市业务对公司营业收入贡献度为0.8%，目前公司经营情况正常。

根据全国中小企业股份转让系统（新三板）的通告，去年12月31日14:50分，为执行本部门“卖出做市股票、减少做市业务当年浮盈”的交易策略，国泰君安做市业务部对圆融科技等16只股票以明显低于最近成交价的价格进行了主动卖出申报，造成上述股票尾盘价格大幅波动。其中圆融科技等13只股票当日收盘价跌幅超过10%，跌幅最大的达19.93%。

“上述行为严重影响了多只股票的正常转让价格，扰乱了正常市场秩序，市场影响恶劣，相关责任人员对此后果负有不同程度的责任。”该通告称。