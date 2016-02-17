《中国报摘》--其他报纸重要消息2月17日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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**上海证券报**
--国家信息中心李若愚撰文指出，尽管人民币不具备大幅贬值空间，但在当前市场环境下，放任人民币贬值预期自我强化和自我实现，将打击投资者信心，导致人民币对美元在短期内出现“汇率超调”以及跨境资金加剧外逃。为此管理层要加强和改善市场沟通和预期引导，积极管理人民币汇率预期。
**证券时报**
--信诚金砖四国积极配置、信诚全球商品主题基金公告称，自周二起暂停申购，信诚基金6亿美元外汇投资额度用完。统计显示，目前已有20只QDII（合格境内机构投资者）基金暂停申购，还有部分暂停大额申购；广发、博时、招商等公司的外汇额度基本用完，基金公司的外汇额度持续告急。
**21世纪经济报道**
--记者获悉，证监会发行部近期分批召开保荐机构负责人窗口指导大会，传达最新的再融资监管思路，其中市价发行是重点，遏制离谱价差出现，阻断通过再融资的方式套利，市价发行也是未来政策制定的方向。
**第一财经日报**
--中国社科院财经战略研究院院长高培勇表示，2016年财政赤字占GDP的比重肯定要有急剧上调，若按GDP增速6.8%测算，今年财政赤字突破2万亿元人民币，占GDP比重将达到3%。
**人民日报**
--为解决农民进城购房能力不足、与一般房贷条件不匹配等问题，农业银行 近日推出农民专属的个人住房贷款产品“农民安家贷”。据介绍，该产品是国内首个专门针对农民群体的个人住房贷款产品。（完）
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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