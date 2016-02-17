《中国报摘》--其他报纸重要消息2月17日

**上海证券报**

--国家信息中心李若愚撰文指出，尽管人民币不具备大幅贬值空间，但在当前市场环境下，放任人民币贬值预期自我强化和自我实现，将打击投资者信心，导致人民币对美元在短期内出现“汇率超调”以及跨境资金加剧外逃。为此管理层要加强和改善市场沟通和预期引导，积极管理人民币汇率预期。

**证券时报**

--信诚金砖四国积极配置、信诚全球商品主题基金公告称，自周二起暂停申购，信诚基金6亿美元外汇投资额度用完。统计显示，目前已有20只QDII（合格境内机构投资者）基金暂停申购，还有部分暂停大额申购；广发、博时、招商等公司的外汇额度基本用完，基金公司的外汇额度持续告急。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，证监会发行部近期分批召开保荐机构负责人窗口指导大会，传达最新的再融资监管思路，其中市价发行是重点，遏制离谱价差出现，阻断通过再融资的方式套利，市价发行也是未来政策制定的方向。

**第一财经日报**

--中国社科院财经战略研究院院长高培勇表示，2016年财政赤字占GDP的比重肯定要有急剧上调，若按GDP增速6.8%测算，今年财政赤字突破2万亿元人民币，占GDP比重将达到3%。

**人民日报**

--为解决农民进城购房能力不足、与一般房贷条件不匹配等问题，农业银行 近日推出农民专属的个人住房贷款产品“农民安家贷”。据介绍，该产品是国内首个专门针对农民群体的个人住房贷款产品。（完）