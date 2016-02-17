国际油市：美国原油期货反弹，投资者对产油国达成协议持乐观态度

消息人士称，伊拉克、卡塔尔和委内瑞拉表示如果达成协议的话，他们将把产量冻结在1月水平上；此外，可能会对伊朗提供特别的条件，促使其冻结产量。

“市场原来希望的是减产，而不是把产量冻结在1月水平上，”悉尼OptionsXpress的市场分析师Ben Le Brun表示。

他说，投资者憧憬产量冻结之后，也许在减产方面接着会出现“更好的消息”。

投资者亦关注周三稍晚将公布的美国原油库存数据。(完)

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