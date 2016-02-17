国际油市：美国原油期货反弹，投资者对产油国达成协议持乐观态度

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
消息人士称，伊拉克、卡塔尔和委内瑞拉表示如果达成协议的话，他们将把产量冻结在1月水平上；此外，可能会对伊朗提供特别的条件，促使其冻结产量。
“市场原来希望的是减产，而不是把产量冻结在1月水平上，”悉尼OptionsXpress的市场分析师Ben Le Brun表示。
他说，投资者憧憬产量冻结之后，也许在减产方面接着会出现“更好的消息”。
投资者亦关注周三稍晚将公布的美国原油库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/张涛；审校 张荻/许娜)
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路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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