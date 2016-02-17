中国个股：深天地拟55亿元收购两互联网医疗企业，配套融资至多55亿元

路透上海2月17日 - 中国建材企业--深圳市天地（集团）股份有限公司 周三公告称，拟以发行股份和现金相结合的形式收购两家互联网医疗企业，这两家企业作价合计约55亿元人民币，同时增发股份配套融资至多55亿元。

公告称，深天地拟向杜建国等17名自然人及七大二小等六家企业收购他们持有的友德医、赢医通100%股权，对价预计分别为20亿元和35亿元。深天地计划以现金支付总对价的两成，其余以发行股份作为对价。收购标的公司的评估尚未完成，转让双方同意以55亿元为对价上限，若评估值低于55亿元，转让价格再协商确定。

本次收购资产增发股份和配套融资增发股份的价格均为20.55元／股。本次募集配套资金将向宁波华旗瑞吉投资管理合伙企业、长城人寿保险等九家企业增发股份，募集资金扣除用于支付本次交易的现金对价11亿元后，剩余资金主要用于投资建设健康云数据中心、投资建设网络医院线下服务点、收购（托管）医院并投资医院基础设施建设等项目。

本次交易前，深天地没有实际控制人。在收购资产及配套融资完成后，华旗瑞吉及其一致行动人共持有深天地34.99%股份，华旗瑞吉最终控制人姜洪文、赵诚成为深天地的实际控制人。

友德医已与广东省第二人民医院建立独家合作，并成为广东省首家经卫计委审批的网络医院平台提供商。目前公司已拥有普惠会员近300万人。今年1月，其又与解放军第117医院签署网络医院合作协议，双方将在浙江省展开网络医院的合作。而赢医通主要提供线下体检和药品统购服务。

在本次交易中，友德医公司的预估值较其净资产帐面值增值约24倍，赢医通预估增值率更是高达225倍，主要原因之一是基于两公司未来五年的会员数量、合作医院或卫生站迅速扩张预期，公司预计今年会员数量倍增至600万人，至2020年达1,778万人。

友德医和赢医通分别承诺未来五年的保底净利润，其中今年净利分别不低于1.45亿元和2.55亿元。若低于业绩承诺，此次交易的出让人将给予返还现金和股份的补偿。

深天地自去年8月中开始停牌，筹划重大事项，停牌前该股收报30.53元。（完）