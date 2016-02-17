版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 09:33 BJT

台湾汇市：1月台币实质有效汇率指数创20个月新低，仍低于韩元--BIS

路透台北2月17日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2016年1月台币实质有效汇率(REER)指数为99.57，连三个月下跌，并创20个月新低，但仍明显低于韩元的108.22。

经过修正后，台币实质有效汇率指数去年6月以104.31创下六年半高位；前高是2008年11月的105.03。

台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选 bit.ly/1XwxTF7

2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。

台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。

以下为2014年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：

时间 台币REER 韩元REER

2016/01 99.57 108.22

2015/12 100.92 109.95

2015/11 102.04 110.91

2015/10 102.05R 110.00R

2015/09 101.89R 107.08R

2015/08 102.52 107.62R

2015/07 103.96 109.53R

2015/06 104.31 111.62R

2015/05 103.88 113.19R

2015/04 102.92R 113.83R

2015/03 101.69R 112.11R

2015/02 100.62R 112.20R

2015/01 99.73 113.23R

2014年

2014/12 100.66R 109.23R

2014/11 101.58R 108.34R

2014/10 101.45R 109.94R

2014/09 101.50R 112.32R

2014/08 100.90R 112.00R

2014/07 100.28R 112.01R

2014/06 100.44R 112.16R

2014/05 99.33R 111.44R

2014/04 99.34R 109.60R

2014/03 98.43R 107.18R

2014/02 98.52R 106.94R

2014/01 99.96R 107.70R

注:r表修正后数字。(完)

参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐