台湾汇市：1月台币实质有效汇率指数创20个月新低，仍低于韩元--BIS

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北2月17日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2016年1月台币实质有效汇率(REER)指数为99.57，连三个月下跌，并创20个月新低，但仍明显低于韩元的108.22。
经过修正后，台币实质有效汇率指数去年6月以104.31创下六年半高位；前高是2008年11月的105.03。
台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选 bit.ly/1XwxTF7
2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。
台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。
以下为2014年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
时间 台币REER 韩元REER
2016/01 99.57 108.22
2015/12 100.92 109.95
2015/11 102.04 110.91
2015/10 102.05R 110.00R
2015/09 101.89R 107.08R
2015/08 102.52 107.62R
2015/07 103.96 109.53R
2015/06 104.31 111.62R
2015/05 103.88 113.19R
2015/04 102.92R 113.83R
2015/03 101.69R 112.11R
2015/02 100.62R 112.20R
2015/01 99.73 113.23R
2014年
2014/12 100.66R 109.23R
2014/11 101.58R 108.34R
2014/10 101.45R 109.94R
2014/09 101.50R 112.32R
2014/08 100.90R 112.00R
2014/07 100.28R 112.01R
2014/06 100.44R 112.16R
2014/05 99.33R 111.44R
2014/04 99.34R 109.60R
2014/03 98.43R 107.18R
2014/02 98.52R 106.94R
2014/01 99.96R 107.70R
注:r表修正后数字。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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