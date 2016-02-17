更新版1-日本数据：12月核心机械订单上升，显示企业准备增加资本支出

“这些数据还不错，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深固定收益策略师Shoji Tonouchi表示。

“对于今年余下时间企业能否延续这波乐观情绪，仍存在些许疑虑，但目前而言，企业对资本支出并未转趋谨慎。”

周三出炉的数据显示，12月核心机械订单较上年同期下降3.6%，分析师预估为下降3.1%。

周一数据显示，日本去年第四季资本支出意外增加1.4%，为令人失望的国内生产总值(GDP)中的一大亮点。