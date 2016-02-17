香港个股：复星国际终止收购以色列保险商Phoenix交易，因条件未达成

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月17日 - 中国民营投资集团--复星国际 周三称，已终止对以色列保险公司Phoenix Holdings 价值近5亿美元之收购交易，因若干先决条件尚未达成；这是不足两个月复星第二度撤回海外并购。
复星在联交所的声明称，若干先决条件尚未获达成或豁免，买卖双方于2月16日同意即时终止股份买入Phoenix股份的协议。
公司并表示，“将继续致力于加强其核心竞争力，并期望未来有机会可在以色列与卖方及Phoenix合作，亦期待在以色列找到更多价值投资机会。
去年6月，复星公布将以不超过4.89亿美元，收购以色列Delek Group 持有的Phoenix逾52.3%股权，作价相对于该保险公司的市盈率12.2倍及市帐率0.87倍。
近期投资市场波动剧烈，Phoenix过去六个月股价持续走低。除Phoenix之外，复星亦于去年12月撤回对比利时财富管理集团BHF Kleinwort Benson 价值近5亿欧元的竞投。
复星周二收报10.52港元，过去一个月累计涨近1%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选