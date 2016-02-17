香港个股：复星国际终止收购以色列保险商Phoenix交易，因条件未达成

路透香港2月17日 - 中国民营投资集团--复星国际 周三称，已终止对以色列保险公司Phoenix Holdings 价值近5亿美元之收购交易，因若干先决条件尚未达成；这是不足两个月复星第二度撤回海外并购。

复星在联交所的声明称，若干先决条件尚未获达成或豁免，买卖双方于2月16日同意即时终止股份买入Phoenix股份的协议。

公司并表示，“将继续致力于加强其核心竞争力，并期望未来有机会可在以色列与卖方及Phoenix合作，亦期待在以色列找到更多价值投资机会。

去年6月，复星公布将以不超过4.89亿美元，收购以色列Delek Group 持有的Phoenix逾52.3%股权，作价相对于该保险公司的市盈率12.2倍及市帐率0.87倍。

近期投资市场波动剧烈，Phoenix过去六个月股价持续走低。除Phoenix之外，复星亦于去年12月撤回对比利时财富管理集团BHF Kleinwort Benson 价值近5亿欧元的竞投。

复星周二收报10.52港元，过去一个月累计涨近1%。（完）

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