版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 17日 星期三 09:20 BJT

全球金市：金价连续第四日下跌，股市企稳遏制避险需求

全球股市周二反弹，因投资者开始逢低买进，而且也未理会油价下跌。美元兑主要货币上涨。

亚洲股市周三稍事休整，可能会对最近两日的强劲涨幅进行整理。

股市继上周大跌后企稳令黄金失去魅力。黄金上周触及每盎司1,260美元的一年高点。

投资者将关注美国联邦储备理事会(美联储/FED) 1月26-27日政策会议的记录，以期从中判断美联储对经济的看法，以及联储多快会升息。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周二表示，预计美联储将循序渐进地升息，而费城联储总裁哈克则表示，等看到更多通胀攀升迹象后再继续升息是明智之举。

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示，在考虑再度升息时，美联储应“不慌不忙”，因为海外问题以及金融市场动荡可能会抑制本就低迷的美国通胀。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/汪红英；审校 王丽鑫/张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐