全球金市：金价连续第四日下跌，股市企稳遏制避险需求

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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全球股市周二反弹，因投资者开始逢低买进，而且也未理会油价下跌。美元兑主要货币上涨。
亚洲股市周三稍事休整，可能会对最近两日的强劲涨幅进行整理。
股市继上周大跌后企稳令黄金失去魅力。黄金上周触及每盎司1,260美元的一年高点。
投资者将关注美国联邦储备理事会(美联储/FED) 1月26-27日政策会议的记录，以期从中判断美联储对经济的看法，以及联储多快会升息。
美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周二表示，预计美联储将循序渐进地升息，而费城联储总裁哈克则表示，等看到更多通胀攀升迹象后再继续升息是明智之举。
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示，在考虑再度升息时，美联储应“不慌不忙”，因为海外问题以及金融市场动荡可能会抑制本就低迷的美国通胀。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/汪红英；审校 王丽鑫/张荻)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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