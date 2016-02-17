《香港报摘》--其他报纸重要消息2月17日

**明报**

--内地抛光材料经销商必美宜 主席王力平于上周四建立14.55亿股淡仓，同日五龙电动车 持有必美宜14.55亿股份，市场人士估计，王力平或向五龙电动车抵押股份贷款，支付早前收购关连公司的代价。

--经营澳门十六浦娱乐场度假村的实德环球 主席杨海成表示，母公司实德环球集团计划在今年底安排财务及证券等金融业务上市。

**星岛日报**

--和电香港 与电视广播 合作于3月中免费派发5GB数据储值卡予公众，用户可于30天内收看电视广播的网络电视“myTV SUPER”30条主题频道的节目。

**苹果日报**

--作价约20亿英镑的伦敦城市机场放售，除了长江基建 有意竞投外，加拿大多只退休基金及中东主权基金亦加入战团，目前只余下5个财团进入最后一轮竞投。

**东方日报**

--新奥能源 早前宣布参股广东及云南的售电业务，该公司副主席张叶生表示，广东方面已取得牌照，公司今年在售电领域作出尝试，希望可取得小量利润。

**文汇报**

--恒大地产 竞得位于佛山市南海区大沥镇奇槎村硝厂岗地段地块，成交价为37.71亿元人民币，折合楼面价每平米9,359.12元，溢价约177%。（完）

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