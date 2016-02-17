《香港报摘》--其他报纸重要消息2月17日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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**明报**
--内地抛光材料经销商必美宜 主席王力平于上周四建立14.55亿股淡仓，同日五龙电动车 持有必美宜14.55亿股份，市场人士估计，王力平或向五龙电动车抵押股份贷款，支付早前收购关连公司的代价。
--经营澳门十六浦娱乐场度假村的实德环球 主席杨海成表示，母公司实德环球集团计划在今年底安排财务及证券等金融业务上市。
**星岛日报**
--和电香港 与电视广播 合作于3月中免费派发5GB数据储值卡予公众，用户可于30天内收看电视广播的网络电视“myTV SUPER”30条主题频道的节目。
**苹果日报**
--作价约20亿英镑的伦敦城市机场放售，除了长江基建 有意竞投外，加拿大多只退休基金及中东主权基金亦加入战团，目前只余下5个财团进入最后一轮竞投。
**东方日报**
--新奥能源 早前宣布参股广东及云南的售电业务，该公司副主席张叶生表示，广东方面已取得牌照，公司今年在售电领域作出尝试，希望可取得小量利润。
**文汇报**
--恒大地产 竞得位于佛山市南海区大沥镇奇槎村硝厂岗地段地块，成交价为37.71亿元人民币，折合楼面价每平米9,359.12元，溢价约177%。（完）
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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