港报社评：独立查暴乱，没必要也无益--星岛日报2月17日

立法会保安事务委员会昨日否决要求港府成立独立委员会调查旺角暴乱起因，预计泛民政党会锲而不舍，将在内务委员会或者其他场合继续提出，务求把暴乱成因转焦于政府的管治缺失。 政府在暴乱事件后设立由法官率领的独立委员会寻根究柢，上一次要算到半世纪前的天星小轮加价暴动。当年触发暴乱的导火綫是天星小轮上层头等收费，由两角加至两角五仙，警方拘捕在天星码头外绝食抗议的青年，激起暴乱，以油旺区最为严重。暴徒放火和抢掠商店，连警署和消防局都成为掷石目标，当局宣布宵禁及出动军警合力镇压。事件酿成一死十八伤和大量经济损失，逾千人被捕。

当年政府委任了首席按察司（相当于今天的终院首席法官）何谨，连同三位社会贤达，组成「九龙骚动调查委员会」，厘清真相及探究深层原因。委员会的报告指出了当年官民隔阂和贫富悬殊的问题，又指青少年缺乏活动发泄精力。政府事后设立各区民政处加强官民沟通，都是回应报告书的建议。 至于六七年左派暴动后，政府没有设立这类调查委员会，两次暴动相隔一年，社会状况没有大变，而六七暴动更受到内地文化大革命影响，有强烈的政治因素，政府就算内部有分析问题及部署对症下药，都少说多做，以免酿成复杂的政治事件，对维持稳定没有好处。 今次旺角发生回归以来最严重暴乱，有泛民议员提出成立独立调查委员会，显然有转移视綫的政治动机，藉此卸开暴动给他们造成的压力。政府和建制派议员洞悉其意图，遂提出反对。 调查委员会通常有两个功能，其一是查找事件真相，其二是发掘问题所在，避免再发生类似事件。 在厘清事发真相方面，今天社会资讯远比当年发达，电视与报章有巨细无遗的实况报道，网上充满不同角度的现场片段，政府又公开大量具体数据，实在不须要由一个委员会来发掘事实。

此外，暴乱被捕者稍后将交由法庭审讯，届时控方须详细举证，被告也可抗辩，更多实情将会公开。

设立独立调查委员会的另一功能，是探寻事件的深层原因，不过在今天的政治气氛下，能否达致这个理想目标，却有很大疑问。 暴乱之后，泛民阵营中虽然有部分人批评暴力，但是整体上都避重就轻，抨击重点则是转移到施政失误，令人觉得责任不在暴乱者。如果设立独立调查委员会，为时可能长达数月的聆讯过程，就会成为泛民「清算」政府的政治表演舞台，既可卸开其所受压力，也顺势削弱政府管治威信，成为新一轮政治争拗。 如果因为政治斗争，围绕整个聆讯过程火花四溅，子弹横飞，反而令社会火药味日益浓厚，不满情绪不减反增，聆讯不但达不到防止暴乱再发生的目的，反而火上加油，产生对社会无益的反效果

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